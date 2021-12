La Corée du Sud est le 9e plus grand exportateur d’armes

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est le neuvième pays à exporter le plus d’armes dans le monde entre 2016 et 2020. Selon un rapport publié aujourd’hui par l’Institut de recherche coréen pour la promotion des technologies de défense (KRIT), ses ventes à l’étranger ont grimpé de 210 % par rapport aux cinq dernières années. Elles représentent 2,7 % des exportations mondiales.Séoul est monté d’un cran comparé au précédent classement portant sur la période 2015-2019. La tête était occupée par les Etats-Unis, suivis par la Russie, la France et l’Allemagne. Les principaux acheteurs du pays du Matin clair étaient, dans l’ordre, le Royaume Uni, les Philippines et la Thaïlande. Par région, l’Asie et l’Océanie pesaient le plus avec 55 %.Selon le KRIT, l’industrie militaire du pays a connu un développement fulgurant dans la production d'armes de pointe. Par conséquent, les exportateurs sud-coréens devraient voir leurs carnets de commandes se garnir dès le début de la nouvelle année, alors que le secteur est plombé par le COVID-19 depuis deux ans.La Corée du Sud a conclu, il y a une semaine, un contrat de vente des obusiers K-9 Thunder avec l’Australie et devrait bientôt en signer un avec l’Egypte. Elle négocie également avec les Emirats arabes unis pour les exportations de « Cheongung II », un système antibalistique.Du côté des importations, Séoul s’est classé au 7e rang. L’Arabie saoudite occupe le trône, suivie par l’Inde, l’Egypte et l’Australie.Les statistiques citées par l’Institut sud-coréen proviennent de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI).