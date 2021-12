Une cérémonie d’enchâssement des soldats tués pendant la guerre de Corée

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a organisé ce matin une cérémonie d’enchâssement des restes de 370 soldats tués pendant la guerre de Corée. L’événement s’est tenu au cimetière national de Séoul en présence du Premier ministre Kim Boo-kyum, du vice-ministre de la Défense Park Jae-min ainsi que du ministre des Patriotes et des Anciens combattants Hwang Ki-chul.Ces dépouilles ont été retrouvées entre mars et novembre dernier lors des excavations effectuées par le ministère de la Défense, l’armée de terre et l’infanterie de marine sur 41 principaux sites de bataille tels que Cheorwon, Inje et Yeoncheon, respectivement dans la province de Gyeonggi, de Paju et de Gangwon.Le projet d’exhumation a été lancé en 2000 à l’occasion du 50e anniversaire de l’affrontement fratricide. Jusqu’à présent, les dépouilles de 12 000 militaires ont été découvertes et quelque 70 000 échantillons d’ADN des familles des militaires défunts ont été récupérés, encore loin d’être suffisant pour retrouver 120 000 corps. Le ministère s’est engagé à renvoyer tous les soldats ayant sacrifié leur vie pour la patrie auprès de leurs familles.