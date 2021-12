Météo : début de semaine assez doux

Photo : YONHAP News

La vague de grand froid de ce weekend est passée. Le temps s’est légèrement réchauffé sur l’ensemble du territoire. Le mercure était principalement positif tout au long de la journée avec 3°C à Séoul, de même à Busan et jusqu’à 7°C à Jeju dans la matinée. Les températures étaient assez homogènes dans l’après-midi, de 9°C à 13°C sur la moitié nord ainsi qu’une moyenne de 12°C pour les régions du Sud.Le ciel était partiellement nuageux sur la péninsule. Le soleil a néanmoins fait son apparition sur le littoral sud ainsi que sur l’île méridionale de Jeju.En revanche, la hausse des températures entraîne le retour de la mauvaise qualité de l’air. Les poussières fines seront épaisses sur tout le pays du Matin clair. Sa concentration a été qualifiée de « mauvaise » dans la capitale et à Daegu, entre autres, et de « normale » dans les autres régions.