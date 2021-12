23 % des bénéficiaires du congé parental sont des pères

Photo : Getty Images Bank

L’année dernière, 169 000 sud-Coréens ont pris un congé parental pour s’occuper d’un enfant de moins de huit ans, soit une augmentation de 3,7 % en glissement annuel. Selon l’Institut national des statistiques (Kostat), le chiffre a plus que doublé par rapport à il y a dix ans. Parmi eux, les pères sont approximativement au nombre de 38 000, représentant 22,7 %, et dépassant ainsi pour la première fois la barre des 20 %. Leur nombre a été multiplié par près de 20 fois en dix ans.La quantité de parents qui ont mis leur vie professionnelle entre parenthèses à la suite de la naissance d’un enfant a reculé de 4 % à cause de la dénatalité, mais celui des pères s’est, malgré cela, accru de 7,4 %. 26,8 mères ou pères pour 100 naissances ont bénéficié de ce dispositif.Selon le Kostat, cette hausse s’explique par la pandémie de COVID-19 en plus de l’élargissement de ce système de bien-être social. Alors que la Corée du Sud a vu son nombre de nouveau-nés au plus bas niveau l’an dernier, l’utilisation du congé parental s’est multipliée en raison de la revalorisation du salaire pour le deuxième parent qui le prend.Les employés qui s’accordent une pause pour prendre soin de leur enfant étaient les plus nombreux dans les grandes entreprises. 63,5 % d'entre eux travaillaient pour une société de plus de 300 salariés. Ce chiffre a pourtant baissé de 1,6 point sur un an.Par ailleurs, les pères avaient tendance à prendre ce congé entre 35 à 39 ans lorsque leur enfant est âgé d’environ sept ans, tandis que les mères entre 30 et 34 ans, soit directement après l’accouchement. 18,5 % d’entre eux ont utilisé leur congé en plusieurs fois.