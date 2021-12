Kim Jong-un est le troisième politicien le plus recherché sur Internet

Photo : YONHAP News

Quelles sont les personnalités politiques les plus recherchées sur Internet cette année ? Selon le fournisseur de services d'étude de marché, de recherche et d'analyse allemand Statista, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s’est classé au troisième rang. Son nom a été tapé dans les moteurs de recherche 1,9 million de fois par mois en moyenne.La tête du classement est occupée par le président américain Joe Biden avec sept millions de recherches mensuelles, suivi par le Premier ministre britannique Boris Johnson. Derrière l’homme fort de Pyongyang, on retrouve, dans l’ordre, l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel et les dirigeants indien et français Narendra Modi et Emmanuel Macron.Le mot clé le plus populaire lié à Kim Ⅲ était la perte de poids. En juin dernier, il est apparu tout amaigri lors d’une réunion du Parti des travailleurs, faisant couler beaucoup d’encre.D’après le Service national de renseignement (NIS), le jeune leadeur aurait perdu 20 kg, après avoir pesé jusqu’à 140 kg et semblerait maintenir une bonne santé.