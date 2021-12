Véhicules propres : la Corée du Sud envisage d’importants investissements en 2022

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud investit dans les véhicules propres. Le gouvernement a décidé de débloquer, en 2022, pas moins de 2 400 milliards de wons pour doubler leur nombre, à 500 000 unités. Une annonce faite aujourd’hui par le vice-Premier ministre à l’Economie.Lors d’une conférence sur les industries dites « BIG3 », à savoir les puces non-mémoires, les voitures du futur et la bio-santé, Hong Nam-ki a précisé que l’an prochain, les subventions seraient accordées à un total de 165 000 voitures particulières écologiques et à 90 000 autobus, taxis et camions de même type. Et d’ajouter que d’ici la fin 2022, 60 000 bornes de recharge supplémentaires pour voitures électriques et 310 nouvelles stations pour celles à hydrogène seront installées à travers le pays. Et à compter de 2023, le secteur public sera obligé d’acheter seulement des véhicules propres.L’exécutif a également décidé d’instaurer ce qu’il appelle « l’autoroute de l’information sur la santé personnelle », avec bien sûr l’accord des intéressés, et ce à l’horizon 2023. L’enjeu est de promouvoir la santé des citoyens et d’innover les services médicaux en vue de les adapter au vieillissement de la population et à la numérisation.Autres décisions prises. Une enveloppe de 440 milliards de wons sera déboursée dans le domaine des semi-conducteurs non-mémoires, et différentes aides fiscales seront accordées pour relancer la recherche et le développement expérimental (R&D) et les investissements en biens d’équipement.Le pays du Matin clair ambitionne ainsi d’être le plus compétitif dans les trois filières d’ici 2025. Les chiffres sont encourageants : les exportations de puces non-mémoires ont atteint un niveau record pour s’emparer de la deuxième place mondiale en termes de part de marché. Quant au véhicule à hydrogène, le pays est le numéro un des ventes internationales.