Photo : YONHAP News

L’armée nord-coréenne serait en train d’effectuer son entraînement hivernal. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, le porte-parole de l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) dans un briefing régulier.D’après Kim Jun-rak, la manœuvre militaire semble avoir commencé début décembre et l’évolution de la situation au nord du 38e parallèle est suivie.Chaque année, Pyongyang organise cet événement saisonnier entre décembre et mars, durant lequel l’armée de l'air, de terre et la marine mènent un exercice d’attaque conjoint.Par ailleurs, à propos du chantier naval de Sinpo, lieu de construction des sous-marins nord-coréens, Kim a affirmé que Séoul et Washington gardaient un œil attentif en étroite collaboration, mais qu’aucune nouvelle n’était à annoncer pour le moment.