COVID-19 : la campagne de rappel du vaccin s’accélère

Photo : YONHAP News

Un total de 5 202 nouveaux cas de COVID-19 ont été répertoriés en l’espace de 24 heures, soit un recul de 116 contaminations sur une journée. Le nombre des patients atteints de formes graves est reparti à la hausse pour s’élever à 1 022, contre 997, hier.Le taux d’occupation des lits en soins intensifs a dépassé 80 % pour la deuxième journée consécutive dans tout le pays. Il flirte avec les 90 % dans la région de Séoul. Et le variant Omicron continue de se propager. La Corée du Sud comptabilise désormais 227 cas d'infection à ce mutant, 49 de plus qu’il y a 24 heures.Le gouvernement emploie tous les moyens pour diminuer le nombre de malades en réanimation. Pour cela, il accélère la campagne de rappel du vaccin. A ce jour, 25 % de la population ont reçu leur troisième injection. Chez les plus de 60 ans, six personnes sur dix l’ont fait.La vaccination des adolescents progresse elle aussi. Résultat : le taux d’infection a légèrement baissé chez les collégiens qui ont déjà commencé à se faire inoculer. En revanche, le nombre de cas positifs a presque doublé en deux semaines chez les écoliers dont l'administration du sérum n’est pas encore ouverte. A noter aussi que parmi les adolescents contaminés, 19 cas de formes graves ont été recensés. Ils sont tous non vaccinés.L’exécutif redouble aussi d’efforts pour mobiliser les lits d’hôpitaux et cela porte ses fruits : environ 1 300 places supplémentaires sont disponibles cette semaine. Dans le même temps, le gouvernement a alloué 19,6 milliards de wons aux collectivités locales. Une enveloppe visant à financer le renfort en personnel dans les centres de santé publique.