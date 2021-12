Moon Jae-in : le variant Omicron pourrait bientôt être dominant

Photo : YONHAP News

Le président de la République a lui aussi souligné la nécessité de s’assurer suffisamment de lits en soins intensifs et de personnel soignant pour mieux faire face à la hausse des hospitalisations des patients atteints du COVID19.Dans sa prise de parole en conseil des ministres, aujourd’hui, Moon Jae-in a d’emblée demandé à tous les ministères concernés de prendre des mesures exceptionnelles en ce sens. Le chef de l’Etat a également ordonné de mettre en place une task force réunissant leurs représentants ainsi que ceux du secteur privé. Il en a profité pour saluer la coopération de nombreux hôpitaux privés.L’hôte de la Cheongwadae a d’ailleurs préparé les autorités de santé au fait que le variant Omicron pourrait prendre l'avantage sur la souche indienne Delta et donc devenir bientôt majoritaire.Le dirigeant sud-coréen a aussi tenu à remercier ses concitoyens et le personnel soignant d’avoir aidé le gouvernement, cette année encore, à lutter contre la pandémie. Dans la foulée, il a réitéré son appel à la troisième dose de sérum et à la vaccination des moins de 18 ans.