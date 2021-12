Photo : YONHAP News

Ce matin, une légère brume s’est installée sur la péninsule coréenne. Les régions du centre du pays ont observé un brouillard un peu plus opaque. Tout cela s’est dissipé au fil de la journée laissant la place à un soleil radieux.Les températures ont augmenté par rapport à hier et sont assez agréables pour la saison avec dans l’après-midi 9°C à Séoul, 13°C à Daejeon et Daegu, 15°C à Busan et jusqu’à 17°C sur l’île méridionale de Jeju.Le temps se réchauffant, la concentration de particules fines continue d’augmenter et présente un taux élevé dans la plupart des régions du pays du Matin clair. La région métropolitaine, entre autres, affiche toujours un niveau « mauvais ».