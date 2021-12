Nucléaire nord-coréen : échange téléphonique entre les négociateurs chinois et russe

Photo : YONHAP News

Le représentant spécial chinois pour la péninsule coréenne, Liu Xiaoming, et le vice-ministre russe des Affaires étrangères pour l’Asie-Pacifique, Igor Morgulov, se sont parlé hier au téléphone. Une annonce faite aujourd’hui par la diplomatie de l’empire du Milieu.A en croire le message posté sur son site web, les deux hommes, tous deux négociateurs sur le nucléaire nord-coréen, ont échangé sur la situation dans la péninsule. Et les deux parties ont réaffirmé qu’elles étaient sur la même longueur d’onde sur les dossiers liés aux deux Corées.Dans la foulée, les deux pays ont souhaité continuer à travailler en étroite communication et coordination et jouer un rôle constructif dans le maintien de la paix et la stabilité dans la région, et dans le règlement politique des questions la concernant.Pour rappel, Pékin et Moscou ont déposé, en octobre, au Conseil de sécurité des Nations unies, un projet de résolution appelant à lever partiellement les sanctions à l’encontre de Pyongyang.