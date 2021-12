Mondiaux de natation : Hwang Sun-woo bat le record national en 100 m nage libre

Photo : YONHAP News

Mardi après-midi, le nageur sud-coréen Hwang Sun-woo s’est classé 6e au 100 m nage libre des Championnats du monde de natation en petit bassin qui se déroulent à Abu Dhabi, aux Emirats arabes unis. Il a tout de même battu le record sud-coréen, dont il était le détenteur, établi en octobre dernier lors de la Coupe du monde FINA à Doha, au Qatar. Son dernier et meilleur chrono est de 46’’34, soit 12 centièmes de moins que son précèdent.La jeune pépite sud-coréenne, régulièrement performant dans la ligne droite finale, a enregistré le deuxième meilleur chrono, sur les 50 derniers mètres, juste derrière le vainqueur de la course, l’Italien Alessandro Miressi. Cependant, après un départ difficile, il était difficile pour lui de rattraper son retard.Lors de ces mondiaux, le sportif de 18 ans a décroché sa première victoire dans une compétition majeure en remportant l’or en 200 m nage libre. Un exploit qu’aucun sud-Coréen n’avait réalisé en cinq ans après Park Tae-hwan. Au cours de cet événement, Hwang a battu le record national dans quatre catégories : au 100 m quatre nages individuel, au 50 m et 100 m nage libre, et au relais 200 m quatre nages.