Kim Boo-kyum : 10 000 lits supplémentaires seront bientôt libérés pour les malades du COVID-19

Photo : YONHAP News

Trouver des places disponibles pour accueillir les malades du COVID, dont le nombre continue de progresser, voilà la mission principale de l’exécutif. Dans cette optique, une course contre la montre est engagée pour mobiliser les lits, en particulier ceux en soins intensifs, et le personnel dédié.Le Premier ministre a assuré aujourd’hui que le gouvernement ferait libérer un total de 10 000 places supplémentaires d’ici à la mi-janvier pour porter alors jusqu’à 25 000 le total de lits disponibles. Un nombre jugé suffisant pour absorber les patients, même si 10 000 cas positifs sont confirmés chaque jour.Lors de la réunion quotidienne du centre de gestion de crise, Kim Boo-kyum a précisé que certains hôpitaux publics ne recevraient désormais que les malades du COVID et que plusieurs CHU nationaux libéreraient plus de 300 lits de réanimation. En outre, de nouveaux pôles hospitaliers seront désignés pour y réquisitionner quelque 3 000 lits.Le chef du gouvernement s’est aussi engagé à mobiliser les médecins militaires et les infirmiers formés pour les services en soins intensifs, sans oublier les soutiens financiers à tout personnel soignant.Autre mesure décidée. Il s’agit d’aménager pas moins de 20 000 nouveaux lits destinés aux malades « légers », dont la plupart sont isolés dans des centres d’accueil dédiés. Kim a aussi tenu à souligner que la vigilance est toujours de mise et à appeler ses concitoyens à accomplir au plus vite leur schéma vaccinal.Bilan des contaminations quotidiennes. 7 456 cas positifs ont été recensés ces dernières 24 heures. Quant au nombre de malades atteints de formes graves, il a progressé de 41 pour comptabiliser dorénavant un total de 1 063 individus.Et les lits de réanimation sont occupés à 79 % sur l’ensemble du territoire et à 85 % à Séoul et dans sa couronne. Des chiffres qui sont légèrement plus faibles que ceux d’hier.