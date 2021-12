Le nouvel archevêque de Séoul annonce son premier message de Noël

Photo : YONHAP News

Le nouvel archevêque de Séoul a adressé hier un message pour la fête de Noël 2021. Mgr Peter Chung Soon-taek a célébré la naissance de Jésus Christ en affirmant qu’il priait également pour les frères et sœurs de la Corée du Nord et tous ceux qui souhaitent obtenir la grâce du salut.Selon l’évêque sud-coréen, la pandémie de COVID-19 a rendu nos vies difficiles depuis l’année dernière, et il est compliqué de savoir quand elle prendra fin. Elle a eu de forts impacts dans tous les domaines du monde entier, y compris la religion, et c’est dans ce contexte que le Pape François a lancé le synode des évêques en octobre dernier.Le chef de l'archidiocèse de la capitale sud-coréenne n’a pas oublié d’inviter à aimer ses voisins et partager leur pauvreté et souffrance.C’est la première Nativité qu’il célèbre en tant qu’archevêque après être entré en fonction le 8 décembre dernier.