La grâce présidentielle du Nouvel an ne concernerait pas deux ex-présidents incarcérés

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Justice a réuni, ces deux derniers jours, son comité chargé de déterminer les bénéficiaires de la prochaine grâce présidentielle accordée à l’occasion du Nouvel an. Les résultats de sa délibération seront annoncés mardi prochain après l’approbation du conseil des ministres.En attendant, toute la question est de savoir si l’ex-présidente de la République Park Geun-hye et son prédécesseur Lee Myung-bak, tous deux derrière les barreaux, font eux aussi partie de la liste des personnes graciées.Une telle possibilité semble faible, selon des fins observateurs. Dans cette perspective, le garde des Sceaux a enfoncé le clou. Park Beom-kye a, de fait, affirmé ne pas avoir étudié « la suspension ou non de l’exécution de la peine » infligée à l’ancienne chef de l’Etat, actuellement traitée dans un hôpital privé.