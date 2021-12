Immobilier : le gouvernement se mobilise pour freiner les achats illégaux des étrangers

Photo : YONHAP News

Comment endiguer les achats immobiliers illégaux des étrangers ? Pour y remédier, le gouvernement a dégainé une série de mesures.Au cours d’une conférence interministérielle, tenue aujourd’hui, pour faire l’état des lieux du marché immobilier, le vice-Premier ministre et ministre de l’Economie et des Finances, Hong Nam-ki, a détaillé qu’une surveillance constante et permanente serait dorénavant effectuée sur le caractère illicite de l’argent utilisé pour les acquisitions des non-résidents.La Banque de Corée recueillera, chaque mois, les informations sur les achats étrangers et les remettra à l’Administration des douanes. Un système de coopération en la matière sera établi à cet effet d’ici fin mars.Et si un non-résident souhaite obtenir le statut de loueur de logements pour bénéficier de plusieurs avantages, il sera obligé d’informer le type de son titre de séjour ou sa durée, et ce dès janvier prochain. Un tel statut ne sera pas accordé aux titulaires des visas de type D-2 et C-3, c’est-à-dire ceux pour les études ou de court séjour.Le gouvernement scrutera aussi à la loupe les multipropriétaires étrangers qui déclarent un seul logement, avec pour objectif de contenir leur fraude fiscale.