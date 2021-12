COVID-19 : réunion de ministres des Affaires étrangères

Photo : YONHAP News

Face à la flambée du variant Omicron, une réunion des ministres des Affaires étrangères a été convoquée ce matin par l’Américain Antony Blinken. Les chefs de la diplomatie d’une dizaine de pays et les présidents de l’Union africaine (UA) et de l’Union européenne (UE) y ont assisté, y compris le sud-Coréen Chung Eui-yong.A cette occasion, Chung a fait l’état des lieux de la Corée du Sud et a expliqué la réponse de Séoul pour vaincre ce fléau. Plus précisément, les autorités publiques incitent les personnes âgées à recevoir une dose de rappel et les adolescents de moins de 18 ans à se faire inoculer. L’entrée dans le pays est régulée de façon temporaire et les mesures de distanciation sociale ont été durcies.Le haut diplomate sud-coréen a ensuite souligné l’importance d’assurer l’accès équitable aux vaccins. Il a ainsi indiqué que la Corée du Sud comptait verser l’année prochaine 100 millions de dollars au système de garantie du marché du COVAX (AMC), et 15 millions de dollars en Afrique en collaboration avec l’UA.Les participants se sont entretenus sur les éventuels impacts de ce nouveau variant sur la communauté internationale et sont convenus de travailler coude-à-coude afin d’y faire face.