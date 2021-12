Séoul : vive inquiétude sur le projet du rejet des eaux contaminées de Fukushima

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a organisé hier une réunion d’urgence des vice-ministres pour faire face au projet du déversement des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima dans l’océan. La compagnie japonaise d'électricité Tokyo Electric Power (Tepco) vient de déposer une demande de l’examen de son plan à la Commission de réglementation nucléaire du Japon.Ce document contient les modalités du rejet de ces eaux usées telles que les équipements nécessaires et la gestion, et ces analyses constituent une étape indispensable pour passer à l’acte.L’exécutif sud-coréen a exprimé à nouveau sa vive inquiétude sur le fait que Tokyo insiste sur ce projet de façon unilatérale et sans concertation avec les pays voisins, même s’il a protesté et demandé son annulation à plusieurs reprises. Ce message sera transmis à l’Archipel par voie diplomatique.Les autorités publiques ont affiché l’intention de mettre en œuvre tout dispositif nécessaire afin d’assurer la sécurité de l’environnement et l’écosystème marin.Le rassemblement s’est déroulé en présence de neuf services gouvernementaux dont le ministère des Affaires étrangères et la Commission sur la sûreté et la sécurité nucléaires (NSSC).