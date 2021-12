Lee Jae-myung dévoile ses programmes scientifiques, Yoon Suk-yeol prêt à restructurer son équipe de campagne

Photo : YONHAP News

Si l’épidémie de coronavirus parasite l’organisation des meetings des candidats, la campagne électorale s'accélère.Ce mercredi, Lee Jae-myung a dévoilé ses promesses sur les sciences et les technologies. Le prétendant du Minjoo, le parti au pouvoir, a fait de la stratégie d’innovation de ce domaine un de ses chantiers prioritaires. Il a alors affiché l'objectif d’intégrer le top 5 des puissances mondiales.Celui qui brigue la succession de Moon Jae-in à la Cheongwadae s’est aussi engagé à créer un poste de vice-Premier ministre aux sciences et aux technologies, à réaliser le rêve de poser une sonde sur la Lune, comme prévu d’ici 2030, et à lancer un satellite géostationnaire de conception nationale.Lee doit aussi prendre part à l’assemblée générale des députés de sa formation pour tenter de les convaincre d’accepter sa proposition sur les aides financières aux petits commerces, touchés par les restrictions sanitaires. A cette occasion, les élus doivent débattre, en parallèle, sur son initiative visant à alléger les impôts sur les plus-values immobilières des multipropriétaires. L’opposition dénonce un cadeau électoral.Justement, son principal rival de l’opposition, Yoon Suk-yeol du Parti du pouvoir du peuple (PPP), doit faire campagne, aujourd’hui et demain, dans la région du sud-est du pays.Avant de partir pour ce fief traditionnel du Minjoo, le candidat de la première formation de l’opposition s’est entretenu avec Kim Chong-in, directeur général de son comité de campagne. Les deux hommes ont échangé sur les moyens de trouver une porte de sortie à la crise interne, qui a ressurgi au sein de l’équipe, suite à des désaccords entre son patron Lee Jun-seok et des proches de Yoon. Ils se sont alors mis d’accord pour restructurer partiellement le comité.Les candidats des formations minoritaires poursuivent eux aussi leur campagne de charme. Sim Sang-jung du Parti de la justice est allée à la rencontre des électeurs de la province de Chungcheong du Nord. Quant à Ahn Cheol-soo du Parti du peuple, il s’est concerté avec des médecins de Daegu.