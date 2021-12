Vers un allègement des taxes immobilières des propriétaires d’un seul logement

Photo : KBS News

Le gouvernement a commencé à étudier la possibilité d’alléger, temporairement, la taxe foncière et l’impôt sur la fortune immobilière auquel tous les propriétaires sont soumis si la valeur de leur patrimoine excède le seuil déterminé. Leur montant s’alourdit en raison de la flambée des prix des logements notamment dans certains quartiers convoités de Séoul.Face à la grogne des propriétaires de classe moyenne et populaire, et surtout à l’approche de l’élection présidentielle, l’exécutif a décidé de réduire ce fardeau fiscal. Néanmoins, le vice-Premier ministre à l’Economie a précisé que seuls les contribuables qui ne possèdent qu’un logement, et non les multipropriétaires, sont concernés.Hong Nam-ki a également martelé que la proposition du candidat du Minjoo au pouvoir à la présidentielle de mars n’était pas sur la table des discussions, invoquant notamment le maintien de la stabilité du marché. Lee Jae-myung avait demandé à suspendre, pendant une période déterminée, l’imposition lourde sur les plus-values en cas de vente d’un ou des logements de multipropriétaires.A propos des prix de l’immobilier, celui qui cumule également les fonctions de ministre des Finances a affirmé qu’une tendance baissière était constatée et que les transactions se sont légèrement contractées. Hong a promis de faire en sorte que cette régression se maintienne, au moins jusqu’à l’année prochaine, et d’accélérer pour cela les offres de logements. L’exécutif a d’ores et déjà décidé de les multiplier l’an prochain à ceux qui songent à acheter des biens immobiliers ou à les prendre à loyer.