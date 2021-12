Photo : YONHAP News

En ce jour de Solstice d’hiver, observant la nuit la plus longue de l’année, les températures se sont de nouveau refroidies sur l’ensemble de la Corée du Sud. Le thermomètre est repassé sous la barre des 0°C sur une grande partie du pays, ce matin. L’air s’est réchauffé, dans l’après-midi avec un mercure compris entre 6°C et 11°C pour la moitié nord et entre 10°C et 16°C pour le Sud.Aujourd’hui, le soleil était au rendez-vous sur toute la péninsule. Enfin presque, Gangneung et les îlots Dokdo, tous deux dans l’Est, ont eu le droit à des nuages et de la pluie.Avec le refroidissement de l’atmosphère, la concentration de particules fines s’est réduite et a affiché un niveau « bon » à « normal » dans toutes les régions.