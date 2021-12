Photo : YONHAP News

Les indices boursiers restent au vert, ce mercredi, avec un Kospi et un Kosdaq en hausse de 0,32 % et 0,35 % respectivement. Le premier clôture la séance à 2 984,48 points, tandis que le second repasse in extremis la barre des 1 000 points et termine à 1 000,13 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 343,92 wons (-1,61 won) et le dollar américain 1 192,00 wons (-0,9 won).