Keri : une croissance économique de 2,9 % attendue pour 2022

Photo : YONHAP News

Le taux de croissance économique de la Corée du Sud devrait atteindre 3,9 % cette année et 2,9 % en 2022. C’est en tout cas ce que prévoit l’Institut de recherche économique de Corée (Keri), placé sous l’égide de la Fédération des industriels coréens (KFI) dans son rapport trimestriel publié hier.Le Keri explique ces prévisions par la prolongation de la quatrième vague du COVID-19 et le ralentissement de la croissance des exportations en raison de celui de l’économie chinoise et la disparition progressive de l’effet de base.Le document a par ailleurs prévu que le développement de la consommation du secteur privé ne devrait qu’atteindre 3,1 % l’année prochaine. Mais le taux d’augmentation des prix à la consommation devrait s’établir aux alentours des 1,9 % grâce à la stabilisation des prix des matières premières dont le pétrole brut, malgré la hausse continue des loyers.