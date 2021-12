SK hynix : autorisation de Pékin pour l’acquisition de la branche de mémoire NAND d’Intel

Photo : YONHAP News

SK hynix a annoncé, hier, avoir obtenu, des autorités chinoises, l'autorisation d’acquérir une unité de puces mémoire du géant technologique américain Intel.Selon les observateurs du marché, l'Administration d'État chinoise pour la régulation du marché (SAMR) a donné son feu vert à cette opération dans le domaine des lecteurs à état solide (SSD) et des plaquettes de mémoire NAND.L'agence chinoise a toutefois posé un certain nombre de conditions, dont celle d'interdire à la filiale du groupe SK de fournir un SSD d'expansion à grande vitesse et celui d'attachement AT en série à des prix déraisonnables.Avec cette approbation, le fabricant sud-coréen de semi-conducteurs a reçu toutes les autorisations nécessaires de la part des autorités chargées de la concurrence de huit pays concernés.L'entreprise se concentrera désormais sur la préparation de la clôture de la transaction d'un montant de 9 milliards de dollars, dans le but d’achever l'acquisition d'ici 2025.