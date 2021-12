La Cheongwadae s’explique sur l’annulation du discours d'un ministre taïwanais

Photo : YONHAP News

La Commission sur la quatrième révolution industrielle, placée sous l’autorité du président de la République Moon Jae-in, a organisé jeudi dernier une conférence à ce sujet. La ministre taïwanaise du Numérique, Tang Feng, devait alors prononcer un discours par liaison vidéo, une allocution pourtant annulée le jour même par le pays organisateur de l’événement.Le gouvernement de Taipei a réagi avec colère et a fait part de sa protestation au gouvernement sud-coréen. Et les milieux diplomatiques avancent que ce dernier aurait annulé l’invitation en considération de la position de la Chine, pour laquelle la question de Taïwan est extrêmement sensible.La Cheongwadae a réfuté et expliqué la mesure par les principes de la politique étrangère de l’administration de Moon Jae-in. Un de ses conseillers a précisé mardi que la décision aurait été arrêtée en tenant compte de différents facteurs, non seulement les liens avec Pékin, mais aussi les relations diplomatiques avec Taipei, qui restent toujours rompues. Il a néanmoins tenu à souligner que Séoul continuera à élargir ses échanges économiques et culturels avec l’île.Interrogé par ailleurs sur l’éventuel sommet virtuel entre les chefs d’Etat sud-coréen et chinois, en amont des JO d’hiver de Pékin en février prochain, le haut responsable du palais présidentiel s’est borné à dire qu’il croit qu’aucune discussion sur les Jeux n’était menée entre les deux pays.