The Hill publie une tribune critiquant l’éventuelle fin officielle de la guerre de Corée

Photo : YONHAP News

Le journaliste américain Donald Kirk a publié hier, sur le site d’information politique « The Hill », une tribune contre l’initiative de Moon Jae-in, souhaitant rassembler les deux Corées, la Chine et les Etats-Unis pour déclarer ensemble la fin officielle du conflit fratricide de 1950-1953.Kirk, connu comme un fin connaisseur des relations intercoréennes et des dossiers de l’Asie orientale, y écrit que le traité d’armistice de 1953 remplace de facto la déclaration envisagée et que celle-ci ne fera que raviver les tensions dans la péninsule.Selon le journaliste, en dépit des efforts du président sud-coréen et de ses proches pour clore officiellement la guerre de Corée, Pyongyang n’engagera aucune négociation, à moins que les Etats-Unis n’allègent leurs sanctions à son encontre, ni arrêtent leurs exercices militaires conjoints avec Séoul. Dans l’optique de poursuivre son programme nucléaire et réclamer aussi le retrait des soldats américains de Corée du Sud.Kirk mentionne également que si l’empire du Milieu traînait des pieds, il semble maintenant décidé à accepter la proposition. Toujours selon lui, rien n’est moins sûr à propos de la signature en personne du texte par les dirigeants des quatre nations, ou même de leurs commandants militaires qui les remplacent.