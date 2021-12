Le gouvernement mettra en circulation 3,17 millions de barils de ses réserves pétrolières

Photo : YONHAP News

À partir du mois prochain, le gouvernement sud-coréen mettra progressivement en circulation plus de trois millions de barils de sa réserve pétrolière brute, soit exactement 3,17 millions. Il s’agit de 3,3 % de son stock d’urgence et à peu près le même volume que l’exécutif avait libéré lors de la crise en Libye en 2011.L’administration détient, actuellement, un stock de 97 millions de barils, qui lui permettra de tenir le coup pendant environ 106 jours, selon les critères de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Pour rappel, Séoul était convenu, avec des pays alliés, tels que les Etats-Unis, la Chine, le Japon, et l’Inde, de mettre en circulation une partie de leurs stocks afin de stabiliser les prix de l’or noir. Le gouvernement a affirmé que les réserves restantes seraient suffisantes pour faire face à toute crise d’approvisionnement en pétrole, car elles pourraient couvrir les besoins pendant environ 103 jours.Cette opération sera effectuée entre janvier et mars prochains en fonction des plans de production des entreprises de raffinerie. Cependant, elle pourrait, en partie, être prolongée selon les projets de ces compagnies.Les prix du pétrole brut avaient baissé, depuis le début du mois dernier, à environ 80 dollars le baril après la décision desdits pays de libérer leurs réserves. Et ce mois-ci, en raison de la propagation du variant Omicron et de l’augmentation de la production de l’or noir des principaux pays producteurs, les prix se situent entre 70 et 80 dollars.