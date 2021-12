Séoul se prépare à l’entrée en vigueur de l’accord RCEP

Photo : YONHAP News

Le gouvernement se prépare à l’entrée en vigueur, en février en Corée du Sud, de l’accord RCEP, ou le Partenariat économique régional global.En effet, le ministère de l’Economie et des Finances a annoncé l’adoption prochaine d’un amendement du décret relatif à la réglementation douanière. Avant cela, il recueille l’opinion publique, dès aujourd’hui, et ce jusqu’au 7 janvier.La révision fait état des tarifs douaniers mis en conformité avec le traité commercial de 15 pays d’Asie-Pacifique. Concrètement, les droits d’importations seront levés ou réduits graduellement sur plus de 90 % des produits en provenance des dix pays membres de l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), de la Chine, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, et sur 80 % des produits « made in Japan ».Le texte amendé porte également sur les mesures de sauvegarde visant à restreindre temporairement les importations d’un produit et à protéger donc l’industrie locale concernée. Il oblige le gouvernement sud-coréen à d’abord mener des enquêtes sur les dommages subis et à en informer l’Etat concerné. Et ces surtaxes pourront être imposées pendant au maximum trois ou quatre ans en cas de prolongation.A ce jour, l’accord RCEP est le plus vaste pacte commercial au monde. Ses 15 signataires représentent environ 30 % de la population planétaire et 30 % du PIB mondial.