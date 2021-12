Le ministère des Affaires étrangères envisage d’élargir la coopération économique stratégique avec Washington

Photo : YONHAP News

Sur fond d’escalade des tensions entre Washington et Pékin, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé, ce jeudi, avoir pour objectif de poursuivre des projets de coopération avec les Etats-Unis notamment dans les domaines des chaînes d’approvisionnement et des technologies de pointe, tout en cherchant à maintenir de bonnes relations avec la Chine et en essayant de prévenir d’éventuelles divergences. Des aspirations mentionnées dans le rapport des principaux projets de 2022 déposé aujourd’hui par le ministère auprès du président de la République, Moon Jae-in.Tout en manifestant sa volonté de consolider encore davantage sa coopération avec son allié traditionnel sur les plans économique et stratégique, le ministère envisage d’intensifier différents échanges humains et culturels avec l’empire du Milieu à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, qui tombe le 24 août prochain, dans le cadre, entre autres, des années croisées 2021-2022 sud-coréano-chinoises.Le ministère a également affiché de renforcer la coopération avec d’autres régions au-delà de l’Asie du Nord-Est, tels que l’Asean, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique, et ce, également dans les domaines de la santé, de la coopération pour le développement et le changement climatique.Quant aux relations avec Tokyo, il maintient sa position selon laquelle il cherchera à régler les démêlés historiques tout en continuant de mener la coopération dans d’autres domaines.Enfin, sur le dossier nord-coréen, le ministère projette de poursuivre la coordination et la collaboration avec les pays concernés pour relancer le dialogue avec Pyongyang à travers des mesures destinées à installer un climat de confiance, et y compris au sujet de la déclaration officielle de la fin de la guerre de Corée ainsi que l’aide humanitaire en faveur du royaume ermite.