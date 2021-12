Le ministère de la Défense soutient le processus de dénucléarisation de la péninsule

Photo : KBS News

Le ministère sud-coréen de la Défense projette de poursuivre son soutien pour la dénucléarisation complète de la péninsule et l’installation d’une paix permanente dans la région à travers l’application de l’accord militaire intercoréen conclu le 19 septembre 2018.Dans un rapport sur ses projets 2022, soumis aujourd’hui au président de la République, le ministère a notamment affiché trois objectifs suivants : instaurer la confiance militaire avec le Nord à travers l’application dudit accord tout en consolidant la posture de la défense à tous azimuts, accélérer le transfert du contrôle de l’opération (OPCON) en temps de guerre de Washington à Séoul et améliorer la vie des soldats dans les casernes.Dans le détail, un fonds d’un peu plus de 4 700 milliards de wons, soit environ 3,5 milliards d’euros, sera versé pour s’assurer la capacité dissuasive stratégique contre d’éventuelles menaces des pays voisins et des armes de destruction massive. A cela s’ajoute un fonds de plus de 8 000 milliards de wons, l’équivalent de 6 milliards d’euros, pour renforcer la capacité opérationnel de l’armée sud-coréenne.Pour le transfert de l’OPCON, le ministère envisage également de mener le test de capacité opérationnelle complète (FOC) l’année prochaine avant de faire le point avec le Pentagone sur les résultats de ces évaluations.Enfin, quant à la qualité de la vie des militaires, il s’est engagé à augmenter le budget destiné à offrir des cours universitaires en ligne et à améliorer le système de la cantine ainsi que la qualité des biens de consommation fournis aux soldats. La mise en place d’une cellule chargée d’éradiquer les harcèlements ou les violences sexuelles au sein de l’armée est également prévue.