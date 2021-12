Familles multiculturelles : développement d'un stylo parlant six langues étrangères

Photo : YONHAP News

Afin de soulager les difficultés qu’éprouvent les élèves issus de familles multiculturelles, des manuels de coréen accompagnés d’un stylo parlant ont été mis au point.Dans une école, située à Asan, dans la province de Chungcheong du Sud, lorsque les petits écoliers tiennent ces stylos à la manière d’un micro, ces derniers émettent les sons suivants : « parler », « lire ». Après avoir ainsi écouté le coréen, s’ils n’arrivent pas à bien le comprendre, ils peuvent le réécouter dans leur langue maternelle, comme c’est le cas de Michelle, d'origine mongole. Ces outils connectés, capables de parler six langues, dont le chinois, le russe, le vietnamien et le mongole, ont été mis au point par le rectorat de la province de Chungcheong du Sud pour l’éducation des enfants issues de familles multiculturelles.Ces gadgets sont composés de phrases courantes de la vie quotidienne, tels que « aller à l’école », « les heures de cours » ou « la pause du midi ». Et on peut l’utiliser sans connexion Internet et sans autres appareils électroniques supplémentaires. Milana, originaire de Russie, est ravie de découvrir en russe ce qu’elle ne comprenait pas.D’après les données du ministère de l’Education, la Corée du Sud compte environ 160 000 élèves issus de familles multiculturelles dans les établissements primaires et secondaires, soit un bond de 16 % par rapport à l’an 2019.Selon une institutrice, les écoliers sont très satisfaits de cette invention qui leur permet de suivre les cours de manière autonome. En parallèle, le ministère de l’Education a décidé de fournir des assistants chargés d’interpréter les cours dans les établissements où le taux de ces élèves est élevé.