Photo : YONHAP News

La péninsule coréenne a été baignée par le soleil dans la matinée, avant l’apparition de nuages dans l’après-midi. Les prémices d’une journée de demain grisonnante.Les températures étaient légèrement plus fraîches à celles d’hier. Avant midi, le mercure indiquait -2°C à Séoul et à Daegu et -3°C à Daejeon. L’air était plus doux à Busan et à Jeju, avec respectivement 5°C et 8°C.Le thermomètre a grimpé au fil de la journée atteignant 7°C dans la capitale, 10°C dans le centre du pays et jusqu’à 16°C sur l’île méridionale de Jeju, abonnée aux températures quasi-printanières ces derniers temps.Vendredi, le temps s'annonce maussade sur l'ensemble du territoire, et avec de la pluie et de la neige attendues dans le Nord-Est. Va-t-il neiger à Noël ? A suivre...