Moon Jae-in va gracier Park Geun-hye et réhabiliter Han Myeong-sook

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat Moon Jae-in a décidé de gracier l’ex-présidente Park Geun-hye et de réhabiliter l’ancienne Premier ministre Han Myeong-sook.Le gouvernement a publié, ce matin, la liste de la grâce présidentielle en amont de la nouvelle année 2022. Il s’agit d’accorder la grâce qui peut porter sur la totalité de la peine ou seulement sur une partie, ou bien de réhabiliter ceux qui ont déjà purgé leur condamnation. Au total, 3 094 individus vont en bénéficier. Parmi eux, on retient notamment la présence et l’absence de grands noms.La clémence a donc été accordée à l’ancienne locataire de la Cheongwadae Park Geun-hye, destituée suite au « Choi Gate », un vaste scandale de trafic d’influence et de corruption, et incarcérée depuis le 31 mars 2017. Elle retrouvera sa liberté après avoir passé 4 ans et 9 mois derrière les barreaux. Son nom a été ajouté au dernier moment sur la liste en raison de la dégradation subite de son état de santé. Elle est hospitalisée depuis mercredi dernier.Han Myeong-sook, l’ancienne Premier ministre, est réhabilitée de son côté. Elle avait été condamnée à deux ans de prison en août 2015 pour avoir reçu environ 900 millions de wons, soit 670 000 euros, de financement illégal dans le but de financer sa candidature à la primaire de son parti pour l'élection présidentielle. Et elle est sortie de prison en août 2017 après avoir purgé la totalité de sa peine.Quant à l’ex-président de la République Lee Myung-bak, il est exclu de la dernière grâce présidentielle de Moon. Il reste incarcéré après avoir été définitivement condamné à 17 ans de prison ferme pour corruption et détournement de fonds public par la Cour suprême en octobre 2020. Sa peine est assortie d’une amende de 13 milliards de wons, soit un peu moins de 10 millions d’euros.