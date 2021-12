COVID-19 : phase finale du contrat d’achat pour l’acquisition du traitement Pfizer

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen va acheter la pilule anti-COVID du laboratoire Pfizer, commercialisée sous le nom de Paxlovid, avec tout d’abord une quantité suffisante pour traiter plus de 300 000 personnes. Cette initiative a été annoncée, ce matin, par le Premier ministre Kim Boo-kyum lors d’une réunion de cellule de crise.Le ministère de la Sécurité de l’alimentation et du médicament (MFDS) prévoit de donner ou non son approbation d’urgence de cet antiviral oral la semaine prochaine, alors que ce médicament a été autorisé très rapidement, ce mercredi, par l’Agence américaine des médicaments (FDA).Une fois le feu vert donné, les autorités sanitaires envisagent d'administrer la pilule de Pfizer aux patients à haut risque, en état léger ou modéré ainsi qu’à ceux qui se soignent à leur domicile.Le mois dernier, le gouvernement s’était déclaré sûr de s’approvisionner en traitements anti-COVID-19 pour soigner 404 000 individus. Parmi ces quantités, il a signé les conditions générales de vente avec le groupe pharmaceutique Merck, connu sous le nom de MSC, pour les doses de 242 000 personnes, et avec Pfizer pour celles de 70 000. Le texte stipule, de façon contraignante, les points-clés tels que le total de produits à fournir et le calendrier d’approvisionnement avant de conclure le contrat définitif.L’exécutif a récemment bouclé les négociations avec la société américaine, développeuse d'un des vaccins, pour l’acquisition de pilules pour plus de 300 000 patients, y compris la quantité mentionnée dans ledit texte. Et le contrat en la matière est en phase de finalisation.Paxlovid de Pfizer consiste en une combinaison de trois pilules à prendre deux fois par jour pendant cinq jours. Et le traitement Molnupiravir de MSC consiste à ingérer cinq cachets par jour pendant cinq jours.