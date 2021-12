Séoul et Pékin tiennent un dialogue stratégique, une première en 4 ans

Photo : YONHAP News

Séoul et Pékin ont réaffirmé l'importance des échanges de haut niveau et de l’intensification des coopérations dans différents domaines pour le développement des relations bilatérales.Selon le ministère sud-coréen des Affaires étrangères, son premier vice-ministre Choi Jong-kun et son homologue chinois Le Yucheng ont tenu, hier, le neuvième dialogue stratégique, en visioconférence. Une première depuis juin 2017.Les deux diplomates se sont tout d’abord réjouis de l’approfondissement de leurs relations dans divers secteurs, notamment en matière d’économie et de coopération dans la lutte contre le COVID-19, avant de s’engager à poursuivre cette dynamique dans les années à venir, notamment à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, qui tombe l’année prochaine.Le vice-ministre chinois a également évoqué les préparatifs des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, prévus en février prochain. Son intrelocuteur a alors souligné l’importance de ces JO avant de formuler ses vœux pour qu’ils soient couronnés de succès sur les plans préventif et sécuritaire.Enfin, sur le dossier nord-coréen, les deux côtés ont reconfirmé leurs objectifs communs, à savoir, une dénucléarisation complète de la péninsule et l’installation d’une paix permanente dans la région avant de convenir de poursuivre leur communication pour la reprise du dialogue avec Pyongyang.