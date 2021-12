COVID-19 : mise au point d'un test PCR susceptible de détecter rapidement le variant Omicron

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, le nombre de nouvelles contaminations est resté sous la barre des 7 000 pour la deuxième journée consécutive en atteignant 6 233, soit un recul de plus de 1 200 par rapport à il y a une semaine. 16 nouveaux cas atteints par le variant Omicron ont été identifiés, ce qui porte le nombre total à 262.En revanche, le nombre de cas graves a enregistré un nouveau record avec 1 084 patients. Dans ce contexte, le gouvernement a fait savoir qu’il avait récupéré plus de 1 000 lits de plus que son objectif via l’ordre administratif et que le problème de la pénurie de lits dans les hôpitaux est en train d’être réglé.D’autre part, l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) a annoncé aujourd’hui avoir mis au point, en coopération avec le secteur privé, un réactif de test PCR susceptible d’identifier les cinq variants du COVID-19, y compris l’Omicron, en moins de 3-4 heures au lieu de trois à cinq jours actuellement. Une première au monde. Ce nouveau test PCR sera distribué, d’ici le 29 décembre prochain, aux autorités locales pour détecter rapidement sur place les cas positifs aux mutants.