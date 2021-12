Grâce de Park Geun-hye : le Minjoo respecte ce choix, le PPP salue la décision de Moon

Photo : YONHAP News

Les principaux partis politiques ont réagi différemment à la grâce présidentielle spéciale accordée, ce matin, à l'ancienne présidente Park Geun-hye.Le candidat présidentiel et le patron du Minjoo, Lee Jae-myung et Song Young-gil, ont affirmé respecter cette décision difficile du chef de l’Etat, tout en appelant Park à présenter ses sincères excuses aux citoyens.En face, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), a salué cette clémence dans un communiqué avant de s'engager à travailler davantage à l'unité nationale. Son candidat à la Cheongwadae, Yoon Suk-yeol s’est également félicité de la grâce de « notre ancienne présidente Park » en souhaitant un prompt rétablissement à cette dernière.La candidate du Parti de la justice, formation mineure progressiste, Sim Sang-jung, a quant à elle exprimé de profonds regrets.Son rival du Parti populaire, petit parti centriste, Ahn Cheol-soo, a lui aussi critiqué cette décision et estime qu’elle pourrait être une tentative de détourner l'attention de la libération conditionnelle d'un ancien membre du Parti progressiste unifié, aujourd'hui dissous, Lee Seok-ki.