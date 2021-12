La belle-mère de Yoon Suk-yeol condamnée à un an de prison ferme

Photo : YONHAP News

Alors que Yoon Suk-yeol, le candidat du Parti du pouvoir du peuple (PPP) à la présidentielle 2022, cherche à occuper le terrain coûte que coûte, sa belle-mère a été condamnée hier à un an de prison pour avoir falsifié l’attestation de solde de son compte bancaire au cours d’une transaction immobilière.Le tribunal d’Uijeongbu a rendu un tel verdict en retenant trois chefs d’accusation contre l’accusée. Elle avait préparé au total quatre fausses attestations de solde de son compte bancaire en 2013, afin de montrer qu’elle disposait environ 35 milliards de wons, soit 26 millions d’euros.Ensuite, Choi, le nom de famille de la coupable, et son partenaire d’affaires, un certain dénommé Ahn, ont fait l’usage de l’un de ces documents contrefaits en le présentant comme une preuve dans le cadre d’un procès civil en vue de réclamer l’acompte d’un contrat. Enfin, l’usurpatrice a acheté un terrain à Seongnam, près de Séoul, au nom d’une autre personne.La belle-mère de Yoon a nié les deux dernières accusations. Mais elle est jugée coupable après les témoignages en sa défaveur des parties prenantes, y compris son partenaire et l’agent immobilier. Choi n’a pas été placée en détention, puisqu’elle avait été libérée sous caution après avoir été condamnée à trois ans de prison en première instance dans une affaire de gestion illégale d’un Ehpad.A la sortie du tribunal, son avocat a souhaité que cette affaire ne soit pas instrumentalisée à des fins politiques.