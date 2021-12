Photo : YONHAP News

Le chiffre d’affaires de l’industrie du webtoon sud-coréenne a dépassé, cette année, pour la première fois la barre de 1 000 milliards de wons, en atteignant 1 538 milliards de wons, soit un peu moins de 1,2 milliard d’euros. Il s’agit d’un bond de 64,6 % par rapport à l’an dernier.Le ministère de la Culture, du Tourisme et des Sport et l’Agence de contenu créatif de Corée (KOCCA) ont publié aujourd’hui ce rapport après avoir mené une enquête auprès des 67 agences et 710 auteurs et dessinateurs de webtoon.D’autre part, le document estime à quasiment 550 milliards de wons, l’équivalent de 410 millions d’euros, le montant des dégâts qui auraient été engendrés par la distribution illégale.