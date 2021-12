Moon Jae-in accorde la grâce présidentielle à Park Geun-hye

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat Moon Jae-in a décidé de gracier l’ex-présidente Park Geun-hye, condamnée à 20 ans de prison ferme suite au « Choi Gate ». Il a expliqué cette démarche par la nécessité de renforcer l’unité nationale et aussi par une dégradation subite de l’état de santé de l’intéressée.Dans la foulée, il a entériné la réhabilitation de l’ancienne Premier ministre Han Myeong-sook. En revanche, l’ancien président Lee Myung-bak ne fait pas l’objet de cette clémence.Le gouvernement a examiné et adopté, ce matin en conseil des ministres, la liste des graciés en amont de la nouvelle année 2022, contenant le nom de Park Geun-hye. Cette mesure prendra effet dès le 31 décembre prochain.Le locataire de la Maison bleue a justifié son choix en déclarant que la nation devrait « aller au-delà de la douleur du passé pour se diriger vers une nouvelle ère », et qu’il était temps pour elle « d’unir ses forces pour l’avenir plutôt que de s’engouffrer dans le passé ». Il a souligné que le pays a besoin plus que jamais de « l’unité nationale » et d’une « humble tolérance ». Et d’ajouter qu’il a pris en compte l’état de santé de l’ancienne présidente incarcérée depuis presque cinq ans.La porte-parole de la Cheongwadae, Park Kyung-mee, a souhaité que cette clémence puisse surmonter les divergences d’opinion pour ouvrir un nouveau chapitre d’unité et d’intégration. Sans oublier de solliciter la compréhension et l’indulgence de ceux qui s’y opposent.Pour rappel, Park Geun-hye avait été condamnée suite au « Choi Gate », un vaste scandale de trafic d’influence et de corruption, et incarcérée depuis le 31 mars 2017. En bénéficiant de la cinquième grâce sous la présidence de Moon Jae-in, elle retrouvera sa liberté après avoir passé 4 ans et 9 mois derrière les barreaux. Depuis le début de sa détention, elle a été hospitalisée à plusieurs reprises. Et elle est soignée depuis mercredi à l’Hôpital Samsung de Séoul.Han Myeong-sook, l’ancienne Premier ministre, est, de son côté, réhabilitée. Elle avait été condamnée à deux ans de prison en août 2015 pour avoir reçu environ 900 millions de wons, soit 670 000 euros, de financement illégal pour sa candidature à la primaire de son parti pour l'élection présidentielle.Quant à l’ex-président de la République Lee Myung-bak, il est exclu de cette dernière grâce présidentielle de Moon Jae-in.