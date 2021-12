Météo : un weekend de Noël glacial

Photo : YONHAP News

Le temps était aujourd’hui nuageux et froid sur l’ensemble du territoire. Le vent, déjà froid, a soufflé fort. D’importantes chutes de neige ont surpris les habitants de Yeongdong, du côté est dans la province de Gangwon. Jusqu’à 30 centimètres de neige ont été mesurées dans cette ville du nord-est. Côté température, elles ont sensiblement baissé et ne se sont pas réchauffées dans l’après-midi. La capitale a observé un écart de 5°C par rapport à hier, et cela devrait se gâter...En effet, une nouvelle vague de froid est prévue pour ce weekend. Demain, des températures glaciales sont attendues sur la péninsule. -14°C à Séoul, ville la plus froide en ce jour de Noël, -10°C à Daejeon, et seulement -4°C et 2°C, respectivement à Busan et sur l’île méridionale de Jeju. L’après-midi sera tout aussi rude. Des flocons tomberont dans le sud-ouest ainsi que sur les principales îles de la péninsule. A partir de 21 heures, l’alerte de vague de froid sera donnée dans la région centrale et certaines parties de la province du Gyeongsang du Nord.Dimanche sera copie conforme, avec un mercure encore plus bas que la veille. Il descendra, le matin, jusqu’à -18°C dans la pointe nord du pays, -16°C dans la capitale et -12°C à Daegu, entre autres.Seul lot de consolation pour ce weekend de Noël, le soleil sera au rendez-vous.