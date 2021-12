Economie : la Corée du Sud se classe au 10e rang mondial pour la 3e année consécutive

Photo : YONHAP News

L'économie sud-coréenne sera classée au 10e rang cette année et l'an prochain, avec son produit intérieur brut (PIB) nominal de 1 823,9 milliards de dollars en 2021 et avec celui de 2022 de 1 907,7 milliards.Avec ces chiffres estimés par le Fonds monétaire international (FMI), le pays du Matin clair maintiendra sa 10e place pour la troisième année d'affilée. Le PIB sud-coréen s'est hissé au même rang en 2005, avant d’être déclassé. Il a de nouveau rejoint les dix meilleures économies du monde en 2018, mais a légèrement reculé en 2019 pour s'établir à la 12e position.Ces prévisions optimistes du FMI attesteraient de la croissance économique soutenue que la Corée du Sud pourrait, en perspective, réaliser malgré la pandémie du COVID-19. En effet, selon l'organisation internationale, le PIB sud-coréen augmentera de 4,3 % dans l'année courante et 3,3 % l'an prochain. Des chiffres peu éloignés des moyennes au niveau mondial, qui sont respectivement de 5,9 % et 4,9 %.De son côté, le Centre pour la recherche économique et commerciale britannique (CEBR) a estimé, dans son rapport sur le classement mondial en 2022, que la Corée du Sud maintiendrait son 10e rang au moins pour les prochaines années.