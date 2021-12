Moon Jae-in organise un déjeuner avec des chefs d'entreprise pour discuter de l'emploi des jeunes

Photo : YONHAP News

Le président de la République Moon Jae-in rencontrera cet après-midi des leaders économiques du pays pour promouvoir le projet d'emplois des jeunes.Selon Shin Hye-hyun, la porte-parole adjointe présidentielle, un déjeuner officiel sera organisé à la Cheongwadae pour les dirigeants des six conglomérats participants au projet « Youth Hope On ». Celui-ci s'inscrit dans le cadre d'une mesure spéciale de l'exécutif pour booster l'embauche des nouveaux arrivants sur le marché.Dans la liste des invités figurent, entre autres, Lee Jae-yong, vice-président de Samsung Electronics, Chung Eui-sun de Hyundai Motor, et Chey Tae-won du groupe SK. Il s'agit d'ailleurs de la première rencontre entre le chef de l'Etat et l'héritier de facto de l'« empire Samsung », depuis sa libération sur parole en août dernier.D'après la Maison bleue, cet événement constituera l'occasion pour son locataire de remercier les entreprises qui se sont engagées à créer des emplois pour les jeunes et de partager avec elles l'importance du projet et ses programmes détaillés.« Youth Hope On » est une initiative publique-privée dirigée par les entreprises, qui forment et embauchent la nouvelle génération, de concert avec le gouvernement qui prend en charge les coûts de formation. Les six « chaebol » ont promis de générer, depuis septembre dernier, au total pas moins de 179 000 emplois ainsi que des séances de formation pour les trois prochaines années.