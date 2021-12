L'épouse de Yoon Suk-yeol présente ses excuses pour la falsification de son CV

Photo : YONHAP News

Kim Keon-hee, la femme du candidat à la présidence du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Yoon Suk-yeol, a présenté ses excuses sur fond d'allégations selon lesquelles elle aurait falsifié son curriculum vitae.Lors d'une conférence de presse, tenue hier, au siège du principal parti de l'opposition, Kim a reconnu que pour gonfler son parcours, elle avait inscrit de fausses informations sur son CV, avant d'ajouter qu'elle en avait honte. Elle a aussi fait part de son déchirement de voir son mari sous le feu des critiques à cause d'elle. Elle n'a cependant par manqué d'appeler le public à ne pas retirer son soutien envers Yoon, en promettant que si son mari devenait président de la République, elle s'en tiendrait fidèlement à son rôle d'épouse.Kim Keon-hee est soupçonnée d'avoir truqué et brodé son parcours académique et professionnel dans ses CV soumis pour des postes d'enseignant dans trois universités en 2004, en 2007 et en 2013.Yoon Suk-yeol s'était, de son côté, excusé auprès de la population le 17 décembre dernier pour avoir suscité la controverse entourant son épouse. Il avait alors affirmé que les actes allégués contre celle-ci n'étaient pas conformes à l'équité et au bon sens, avant de demander pardon à ses concitoyens.Dans la foulée, le comité de campagne du PPP a rendu public un communiqué afin de calmer la polémique. Dans ce document, la première force de l'opposition a répondu point par point aux accusations formulées à son encontre. Une des porte-paroles du comité de campagne du PPP a déclaré qu'il restait à savoir si les informations inexactes inscrites sur les CV de Kim peuvent être considérées comme fausses au sens juridique du terme. Avant d’ajouter que beaucoup d'autres éléments devront être examinés pour pouvoir parler de falsification.