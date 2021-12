COVID-19 : distribution des nouvelles aides aux petits commerces

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, le nombre de nouvelles contaminations est passé sous le seuil des 5 000 en Corée du Sud pour la première fois depuis 20 jours, en s’établissant à 4 207 dont 82 importés. Le nombre de patients atteints de formes graves reste toujours aux alentours des 1 000 depuis une semaine avec 1 078. De son côté, le nombre de décès additionnels s'est, quant à lui, établi à 55, pour porter le total, depuis le début de la pandémie, à 5 300. Le taux de létalité est de 0,87 %. Quant au cumul des contaminations au variant Omicron, il a atteint 445 cas, dont 69 nouveaux contaminés durant ces dernières 24 heures.Et sur fond de renforcement des gestes barrières mis en place pour endiguer le déferlement de ces nouvelles contaminations, des aides exceptionnelles pour les petits commerçants et autoentrepreneurs soumis à ces restrictions sanitaires seront distribuées à partir d'aujourd'hui. Un million de wons, soit environ 745 euros, seront donnés aux petits commerces ouverts avant le 15 décembre dont leur chiffre d'affaires a ou aurait diminué.Environ 700 000 éligibles ayant subi des restrictions d’horaires seront concernés. Lors des deux premiers jours, l'alternance pair/impair de leur numéro d'enregistrement commercial sera appliquée, afin d'éviter la congestion des demandes. Une grande partie des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie, libres des limites horaires, pourront eux aussi en bénéficier. Entre 1,8 et 2 millions d'enseignes s'en verront attribuer à partir du 6 janvier prochain.Les autres établissements légitimes recevront ces subventions à partir du 15 janvier, une fois la baisse de leur chiffre d'affaires vérifiée.