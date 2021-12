Réaménagement de la base de Yongsan : finalisation du plan

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a décidé d’augmenter la superficie du nouveau parc qui sera construit sur le site de l’ancienne base militaire américaine de Yongsan en plein cœur de Séoul, pour la porter à trois millions de mètres carrés.Le ministère de l'Aménagement du territoire et des Transports a annoncé aujourd’hui que la révision du plan de construction du parc de Yongsan a été finalisée et que le nouveau sera rendu public demain après examen par le comité chargé de l’agencement de ce lieu.L’exécutif sud-coréen avait déjà mis au point en décembre 2014 un plan visant à réaménager en un parc national le site de l’ancienne garnison à Yongsan des GI’s, relocalisées dans leur nouvelle base à Pyeongtaek, à environ 70 km au sud de la capitale. Mais, depuis, plusieurs modifications y ont été apportées.Selon les nouvelles perspectives, le parc sera construit sur un terrain incluant l’ancien site de l'Administration du programme d'acquisition de défense et des appartements pour les militaires ainsi qu’une partie des terrains avoisinants, dont le Musée national de Corée, le Parc familial de Yongsan et le Mémorial de guerre. Cela entraînera l’augmentation de sa superficie totale, passant de 2,43 millions à trois millions de mètres carrés.Selon le plan initial, la Corée du Sud devait terminer le processus de retour de la garnison américaine de Yongsan en 2016 et inaugurer le nouveau parc national en 2027. Mais, étant donné que le calendrier de ce processus reste toujours tributaire des négociations entre les deux pays, le gouvernement a décidé d’indiquer simplement « sept ans après le retour de la base américaine » comme date d’ouverture du parc dans ses nouvelles prévisions.D’après le ministère de l’Aménagement du territoire, plusieurs autres modifications ont également été introduites afin de répondre à des impératifs d’ordre écologique, en phase avec l’objectif de neutralité carbone du pays, notamment concernant les travaux de décontamination du terrain.