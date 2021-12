Réveillon du Nouvel an : la cloche de Bosingak retentit en ligne

Photo : KBS News

La ville de Séoul a annoncé hier, qu'à la veille du 1er janvier 2022, la tradition annuelle des coups de cloche de Bosingak se déroulera en ligne comme l'an dernier, en raison du COVID-19. L'événement sera ainsi diffusé à partir de 23h30 le 31 décembre sur les chaînes hertziennes et câblées ainsi que sur la chaîne YouTube de la capitale.Seulement quatorze personnes y seront présentes en physique. Parmi eux : dix citoyens ayant contribué à rehausser l'image du pays cette année, comme la championne olympique de tir à l’arc Ahn San, et quatre personnalités politiques ou fonctionnaires, comme le maire de Séoul Oh Se-hoon.Une vidéo sera diffusée à cette occasion dans laquelle des coups de cloche de Bosingak, fabriquée en miniature, résonnent sur les lieux connus pour leur beau lever du jour. Des spectacles sont également prévus devant le beffroi de Bosingak, situé en plein cœur de la capitale.De son côté, la Seoul Digital Foundation organisera un festival des coups de cloche dans son metaverse baptisé « Ifland » jusqu'au 2 janvier prochain.