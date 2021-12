PTPGP : la Corée du Sud demandera l’affiliation en avril 2022

Photo : YONHAP News

Séoul prévoit de remettre la demande d’adhésion au Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) en avril prochain. Hong Nam-ki a annoncé cette décision ce matin lors d’une réunion sur la sécurité de l’économie sud-coréenne.Selon le ministre des Finances, le gouvernement mènera rapidement les procédures telles que le recueil de l’opinion publique et la discussion sociale. Le groupe de travail des ministères concernés concerteront sur les éventuels impacts de cette inscription sur les secteurs sensibles et les mesures consistant à y faire face.Hong, qui est aussi vice-Premier ministre à l'Economie, a ajouté que l’exécutif contacterait officieusement Singapour et le Mexique, les pays président et vice-président de l’année prochaine, ainsi que d’autres Etats membres afin de discuter sur ce sujet. Le processus d'affiliation devrait prendre fin avant la fin du mandat du président Moon Jae-in en mai prochain.La réunion a également porté sur le renforcement de la coopération avec Washington dans les domaines clefs tels que la chaîne d’approvisionnement, l’économie numérique, les infrastructures et la décarbonation.Toujours d’après Hong, le gouvernement déterminera le niveau de collaboration dans le but de maximiser l’intérêt du pays. A propos des infrastructures, la Corée du Sud et les Etats-Unis organiseront une table ronde avec les acteurs publics et privés au premier semestre 2022 afin de trouver des projets conjoints dans les secteurs prometteurs comme le climat et le numérique et de doper les soutiens aux nations à faible et moyen revenu.