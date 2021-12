Les contenus audiovisuels « made in Korea » ont le vent en poupe

Photo : Getty Images Bank

La Corée du Sud a exporté des contenus audiovisuels d’environ 490 millions de dollars en 2020, soit 33,9 % de plus par rapport à l’année précédente. C’est ce qu’a annoncé aujourd'hui le ministère des Sciences et des Technologies de l'information et de la communication. C'est la première fois que ce chiffre franchit la barre des 400 millions de dollars.Par catégorie, les contenus des chaînes hertziennes ont été exportés pour un peu moins de 210 millions de dollars. Il s’agit d’une augmentation de 18,2 % par rapport à il y a un an, alors que les produits des fournisseurs de programmes (PP) ont été vendus à l'étranger, pour une valeur de 190 millions de dollars, à savoir une hausse de 48,4 %.De leurs côtés, les importations de ces contenus ont diminué de 38,8 %, pour s'établir à quasiment 60 millions de dollars. Quant au chiffre d'affaires de tous les médias confondus, il a largement dépassé les 18 000 milliards de wons, soit environ 13,4 milliards d'euros.Le secteur le plus performant revient aux télévisions sur IP, dont le chiffre d'affaires a atteint 4 280 milliards de wons, une somme équivalente à 3,2 milliards d'euros. Cette nouvelle forme devance ainsi les chaînes hertziennes en la matière depuis deux ans. Parmi les télévisions terrestres, la KBS est en tête avec environ 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit 0,5 % de plus sur un an. A noter quand même que les revenus provenant des publicités, les recettes les plus importantes pour ces réseaux, ont reculé de 9 %, pour enregistrer à peu près 746 millions d'euros.Les volumes des transactions des fournisseurs de programmes n'ont pas progressé en globalité, mais les chaînes de télé-achats ont vu les leurs atteindre 2,83 milliards d'euros, soit un bond de 74,5 millions d'euros. Pour finir, les coûts de production et d'achat de matériaux ont diminué en général, sauf pour ceux des télévisions IP et les fournisseurs de programmes généralisés.