Exportations record portées par les Nouvelles politiques du Sud et du Nord

Photo : YONHAP News

Les exportations sud-coréennes à destination des partenaires des Nouvelles politiques du Sud et du Nord devraient établir un record cette année. Le ministère de l'Industrie, du Commerce extérieur et des Ressources a annoncé cette perspective ce matin dans un forum sur la coopération commerciale qui s’est tenu à Séoul.Les ventes du pays du Matin clair vers la « nouvelle région du Sud », composée de 10 pays de l’Asean et de l’Inde, ont dépassé la barre de 100 milliards de dollars en 2017. Cette année, entre janvier et novembre, le montant s’est établi à 111,9 milliards de dollars, un niveau jamais atteint. A la suite du lancement de la politique du Sud, les investissements réalisés dans cette zone ont bondi de 73 % entre 2018 et 2020 par rapport aux trois dernières années. Leur domaine s’est élargi aux industries tournées vers l’avenir, notamment les véhicules électriques, les batteries et les appareils électroniques.En ce qui concerne la « nouvelle région du Nord », constituée de 14 nations situées dans le nord et le centre-est de l’Eurasie, les exportations sud-coréennes ont surpassé 12,6 milliards de dollars durant les onze premiers mois de l’année. Elles ont presque doublé entre 2016 et 2019. Les entreprises du pays du Matin clair ont mené une collaboration dans la construction navale et l’automobile avec la Russie, et ont dirigé un programme de coordination économique inclusive avec le Kazakhstan.Le ministre du Commerce Yeo Han-koo s’est félicité de cet exploit en affirmant que ces initiatives ont permis d’étendre la coopération commerciale qui s’était concentrée auparavant dans les régions beaucoup plus vastes comme l’Occident et la Chine.